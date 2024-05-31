Bu yıl Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen Yakup Burak Koşar 27.Geleneksel Orta Kuşak Futbol Turnuvası'nda heyecan başlıyor. 16 takımın 3 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği Orta Kuşak Futbol Turnuvası'nda bugün Kırmızı Grup'ta 1.hafta maçları oynanacak.

Devane Sahası'nda oynanacak olan günün ilk maçında saat 18.30'da İlk Adım Gıda ile Kurt Elektrik, saat 20.15'de Düvencispor ile FKK Doğa Gıda, saat 21.45'de ise geçtiğimiz yılın iki finalisti Saylan Çelik ile Şirinler Group Alacaspor karşı karşıya gelecek.



Editör: RIFAT KARA