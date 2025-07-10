Yeni sezon yapılanması doğrultusunda dış transferde daha önce 7 önemli ismi kadrosuna katan Arca Çorum FK, forvet, orta saha, stoper ve kanat oyuncusu olmak üzere 4 oyuncuyu daha renklerine bağlamak üzere transfer çalışmalarını yürütüyor. Bu doğrultuda transfer edilen 7 oyuncunun yanı sıra, Emre Akbaba, Umut Nayir ve Fredy Alfredo gibi isimler ile görüşmeler gerçekleştirildi. Bu isimler arasında Emre Akbaba ile yapılan görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği gelen bilgiler arasında yer alırken, bu 3 ismin yanı sıra dün itibari ile 2 isim daha eklendi.

Kırmızı-Siyahlı yönetimin geçtiğimiz sezon Keçiörengücü’nde harika bir sezon geçiren 38 yaşındaki golcü futbolcu Mame Biram Diouf ve Kocaelispor’dan 37 yaşındaki defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ile ilgilendiği öğrenildi.