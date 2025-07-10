Bolu Gerede’de gerçekleşen ilk etap kampının oldukça verimli geçtiğini belirten Genel Kaptan Muhammet Fettahoğlu, ikinci etap programını da açıkladı.

Dün yapılan sabah antrenmanının ardından Gerede kampını tamamladıklarını dile getiren Genel Kaptan Fettahoğlu, 2 gün sonra Vonresort Otel'de ikinci etap kamp çalışmaları için toplanacaklarını söyledi.

Bu etapta iki hazırlık maçı oynayacaklarına işaret eden Fettahoğlu, ilk hazırlık maçını 15 Temmuz Salı günü oynayacaklarını kaydetti. Bu maçın ardından 19Temmuz Cumartesi günü ikinci hazırlık maçını oynayacaklarını söyleyen Fettahoğlu, son etap kampı olan Topuk Yaylası'nda ise 26- 30 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerinde de 3 hazırlık maçı yaparak çalışmalarını sonlandıracaklarını ifade etti.

3-4 İSİMLE DAHA GÖRÜŞECEĞİZ

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'ın dış transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüğünün altını çizen Arca Çorum FK Genel Kaptanı Muhammed Fettahoğlu, şuana kadar kendilerini hedefe götüreceğine inandıkları isimlerle anlaşma sağladıklarını dile getirdi. Fettahoğlu, yine bu doğrultuda 3-4 isimle daha anlaşacaklarını ve yeni sezona eksiksiz girmeye özen göstereceklerini de sözlerine ekledi.