Türkiye Wushu Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Sekizinci Wushu Balkan Şampiyonası bugün Edirne’de başlıyor. 4 gün sürecek olan şampiyonada Çorum’u 17 sporcu temsil edecek.

Wushu İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Çorum’u antrenörler Bekir Bolat ve Merve Dilekçi önderliğinde, M.Enes Altınkese, Buse Uzanır, Zehra Sevim, Sinem Ahıshalı, Anıl Berk Kambur, Damla Gül Belek, Yaren Uzun, Ayşe Sevda Yanaşma, Erva Naz Bezmen, Azra Su Dizlek, Elif Özçiftçi, Alima Ece Ergün, Ceylin Sahra Balcı, Elif Naz Kara, M.Eymen Ardıç ve M.Efe Ardıç sporcu grubu temsil edeceği duyuruldu.