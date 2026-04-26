Sakaryaspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden Arca Çorum FK'da Teknik Direktör Uğur Uçar maç sonunda düzenlenen basın toplantısında galibiyeti değerlendirdi.

Play-off hesaplarını değerlendiren Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, "Sakarya camiasına geçmiş olsun diliyorum. Küme düştüler ama Sakarya camiası güçlü bir camiadır. Tekrar ayağa kalkıp, hak ettikleri yere geleceklerine inanıyorum, onlara başarılar diliyorum. Düşmüş rakibimiz vardı. Biz de puan hesaplamaları yapıyorduk, maçı kazanırsak ne olur diye rakibe saygı duyarak oynadık. Güzel bir galibiyet aldık. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Erzurumspor FK maçına hazırlanacağız. O maçı da kazanıp üsteki rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Ona göre play-off'taki yerimiz belli olacak. Ondan sonra da planımızı yapıp, yolumuza bakacağız" dedi.