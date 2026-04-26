Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanan ve Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Burak Pakkan’ın düdük çaldığı maçta ilk yarıda oyunu kontrol eden taraf olan Arca Çorum FK, henüz 11.dakikada Samudio’nun kafa golüyle 1-0 öne geçerek skor avantajını da yakaladı.

Golden sonra farkı artırmaya çalışan kırmızı-siyahlı takım yakaladığı fırsatlardan yararlanamazken, Sakaryaspor hızlı hücumlardan aradığı beraberlik golünü bulamayınca ilk yarı Çorum ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarının başlama düdüğü ile birlikte ilk yarıya nazaran daha etkili bir görüntü ortaya koyan Arca Çorum FK 69.dakikada Serdar'ın asisti Yusuf'un golü ile skoru 2-0 yaptı. 77 ve 84.dakikalarda üst üste penaltı kazanan Kırmızı-Siyahlılar Fredy ve Serdar ile bu penaltıları golle sonuçlandırarak skoru son dakikalarda 4-0'a getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 4-0 Çorum FK'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından puanını 70 yaparak son hafta oynanacak maçlar öncesi ligi dördüncü sırada bitirmeyi garantiledi.