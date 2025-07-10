Türkiye Kick-Boks Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kick-Boks Türkiye Şampiyonası 5-9 Temmuz tarihleri arasında İzmir’de yapıldı. Daha önce Avrupa üçüncülüğü ve Türkiye ikinciliği başarısı olan Bahar Spor Kulübü sporcularından Selcan Efe, bu şampiyonayı da boş geçmedi. Çorumlu sporcu gençler kategorisinde 70 kiloda ringe çıkarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Bahar Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda antrenörü Hasan Çalışkan sporcusunun elde ettiği başarıdan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederken, iyi bir hazırlık döneminden geçtiklerini bu sayede de bu başarının geldiğini söyledi.