Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)' projesi çerçevesinde temiz ve yaşanabilir bir doğa için okullarının arkasında bulunan ormanlık alanı öğretmenleri ile temizledi. Mıntıka temizliği için kolları sıvayan öğrenci ve öğretmenler, insanlarda doğal dengenin ve çevrenin korunmasına yönelik bilinçlenmeye ve daha temiz, sağlıklı bir ortamda yaşamanın gerekliliğine dikkat çekmek maksadıyla yaptıkları etkinlikte çöplerin doğaya gelişigüzel değil çöp kovasına atılması gerektiği mesajını verdi. Okul Müdürü M. Metin Keklik ve Beden Eğitimi Öğretmeni Halil Güler’in de katıldığı etkinlikte temizlik işçilerinin yaptıkları işin önemine vurgu yapılarak, herkesin sorumluluğunu yerine getirmesine yönelik mesaj da verilmiş oldu.