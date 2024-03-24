Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı faaliyet programında yer alan Liseli Gençler (kız-erkek) Türkiye Tekvando Şampiyonası 21-24 Mart tarihleri arasında Çorum'da yapıldı. Çorum Yeni Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada 53 ilden 160'ı kadın, 160'ı erkek 320 sporcu mücadele etti.

ÇORUM'A

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Çorum'un ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada Çorum'u 3 sporcu temsil etti. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Yağmur Sulutaş 46 kiloda, Mehmetçik Anadolu Lisesi'nden Burak Daştan 48 kiloda ve Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Salim Can Demir ise +78 kiloda mücadele ettiler. 3 sporcuda şampiyonaya çeyrek finalde veda ederek kürsüye çıkamadılar.



Editör: RIFAT KARA