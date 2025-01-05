Okul Sporları Daire İl Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Kızlar Floor Curling İl Birinciliği sona erdi. 10 okuldan 30 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinin ilk etabı Osmancık’ta, final etabı ise Çorum TED Koleji Spor Salonu’nda gerçekleşti. Final etabının ardından Efsa Çelik, Esma Sultan Gölbaş ve Yağmur Canbolat’lı kadrosu ile Buharaevler Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi şampiyon olmayı başarırken, Asiye Gökdere, Seda Akbay’lı Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Nisanur Çeten, İrem Nur Yeşil’li Mimar Sinan Anadolu Lisesi üçüncü, Berra Demirkan, Ebrar Deveci ve Ebrar İlkoğlu oyuncu grubu ile mücadele eden Cumhuriyet Anadolu Lisesi ise il birinciliğini dördüncü sırada tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları takdim edildi.