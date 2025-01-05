Trendyol Türkiye Süper Ligi’in 18.hafta maçında konuk olduğu Corendon Alanyaspor’a 2-1 yenilen Tümosan Konyaspor’da gözler Ahlatcı Çorum FK ile 9 Ocak’ta, Çorum’da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası C grubu 1.hafta maçına çevrildi.

Alanyaspor maçından sonra açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, galibiyet için oynadıkları maçta yenilmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederken, “Bu maçtan alacağımız dersler var. Daha fazla pozisyona girmenin ve bu pozisyonları daha iyi sonuçlandırmanın yollarını bulacağız. Bunun için daha çok çalışacağız. Bugün itibarıyla bu dosyayı kapatıyoruz. Hafta içi Çorum’da oynayacağımız kupa maçına ve ardından hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına odaklanacağız.

Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, biz gelişmekte olan bir takımız ve kötü bir yolda olduğumuzu düşünmüyorum. Bu takım mücadele etmeye devam ettikçe, oyun kalitesini geliştirdikçe daha iyi sonuçlar alacak. Buna yürekten inanıyorum ve oyuncularıma olan inancım tam.

Hafta içi oynayacağımız kupa maçıyla birlikte iyi sonuçlar almaya başlayacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.