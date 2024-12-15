Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler A Basketbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 8 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde önceki gün final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Özel Çorum Ada Anadolu Lisesi ile Başöğretmen Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Özel Ada Koleji maçı 81-24 kazanarak şampiyon olmayı başardı. Başöğretmen Anadolu Lisesi ise ikincilik kupası ile teselli buldu.

DOĞA KOLEJİ ÜÇÜNCÜ

Final maçı öncesi aynı salonda Özel Çorum Doğa Fen Lisesi ile Özel Çorum Bilgi Anadolu Lisesi üçüncülük maçında kozlarını paylaştı.

İlk iki periyotta rakibine fark atmayı başaran Doğa Koleji ilk yarıyı 41-18 önde kapattı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını oyan Bilgi Koleji üçüncü ve dördüncü periyodu kazanmasına rağmen maçtan 70-57 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından üçüncülük kupası Doğa Koleji’nin olurken, Bilgi Koleji ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.