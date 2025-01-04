Okul Sporları Daire İl Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Floor Curling İl Birinciliği’nde heyecan son erdi. 10 okuldan 30 sporcunun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinin ilk etabı Osmancık’ta, final etabı ise Çorum TED Koleji Spor Salonu’nda gerçekleşti. Curling İl Temsilcis Şeyda Zengin gözetiminde gerçekleşen final etabı sonrasında Berat Özdemir, Mert Kaan Dalkıran ve Arda Çıplak oyuncu grubu ile mücadele eden Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi final maçında M.Enes Sütcü, Yiğit Gözübüyük ve Ömer Durgun’dan oluşan Mehmetçik Anadolu Lisesi’ni 8-4 yenerek şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.

Hakan Mert Koç, Erkam Yıldırım’lı Spor Lisesi il birinciliğini üçüncülükle tamamlarken, Taha Efe Taşdemir, Erhan Odabaşı ve M.Salih Alaçam’lı Osmancı Borsa İstanbul MTAL ise il birinciliğini dördüncü sırada tamamladı.

Final etabı sonrası düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Şampiyon olan Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Mart ayı içerisinde Çorum’da yapılacak olan grup birinciliğinde Çorum’u temsil etmeye hak kazandı.