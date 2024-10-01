Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 7’nci hafta geride kalırken, 9 puanla 13’üncü sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK, takım istatistiklerinde genelde hep ilk 5’te yer aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, oynadığı futbolla eleştirilmesine rağmen gol beklentisi, penaltısız gol beklentisi, yaratılan büyük şans, maç başına başarılı top sürme, top sürme, kazanılan penaltı ve başarılı müdahale kategorilerinde zirvede yer alıyor.

GOL BEKLENTİSİ EN YÜKSEK TAKIM

Ahlatcı Çorum FK, 14,7 ile ligin gol beklentisi en yüksek takımı olurken, Manisa FK 13,2 ile ikinci sırada, İstanbulspor 12,2 ile üçüncü sırada bulunuyor.

Penaltısız gol beklentisinde de zirve yine Ahlatcı Çorum FK’nın, 12,3 ile zirvede yer alan Ahlatcı Çorum FK’yı 11,4 ile İstanbulspor, 10,9 ile de Manisa FK takip ediyor.

YARATILAN BÜYÜK ŞANSTA ZİRVE ÇORUM’UN

Gol pozisyonu bakamında, yaratılan büyük şans kategorisinde Ahlatcı Çorum FK ve Manisa FK 35 büyük şansla zirveyi paylaşırken, Pendikspor 33 şansla üçüncü sırayı

alıyor.

EN İYİ TOP SÜREN TAKIM

Başarılı top sürme ve maç başına başarılı top sürme kategorilerinde de Ahlatcı Çorum FK ligin en iyisi durumunda. Maç başına 10,3 top sürme ile lider durumda bulunan Ahlatcı Çorum FK’yı 10,1 ile Manisa FK, 8,7 ile Adanaspor takip ederken, yüzde 59 ile Ahlatcı Çorum FK ligin en başarılı top süren takımı durumunda. Bu kategoride Fatih Karagümrük yüzde 51,9 ile ikinci, Ankara Keçiörengücü yüzde 51,0 ile üçüncü durumda.

EN ÇOK PENALTI KAZANAN TAKIM

Kazanılan penaltılar sıralamasında da zirvede yine Ahlatcı Çorum FK ile Manisa FK var. 3’er kez penaltı kazanan Ahlatcı Çorum FK ve Manisa FK’yı 2’şer penaltı ile Adanaspor, Iğdır FK ve Ankara Keçiörengücü izliyor.

Adanaspor ve Iğdır FK kullandıkları 2’şer penaltıyı da gole çevirirken, Ahlatcı Çorum FK ve Manisa FK 1’er penaltı kaçırıp 2’şer gol attılar.

BAŞARILI MÜDAHALEORANI YÜZDE 75

Başarılı müdahale alanında da zirve kırmızı-siyahlı ekibin. Yüzde 75,5 ile lider durumda olan Ahlatcı Çorum FK’yı yüzde 73,2 ile İstanbulspor, yüzde 72,1 ile de Ümraniyespor takip ediyor.

DÖRT KATEGORİDE İKİNCİ DURUMDA

Pendikspor 4 topla en çok topu direkten dönen takım olurken, Ahlatcı Çorum FK, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği ve Kocaelispor 3’er topla ikinciliği paylaşıyor.

Maç başı isabetli pas kategorisinde 364,1 ortalama ile Ahlatcı Çorum FK ligin en iyi ikinci takımı olurken, Amed Sportif Faaliyetler 423,9 ile zirvede yer alıyor. 358,4 pas ortalaması ise Ankaragücü ise üçüncü durumda.

Rakip sahada isabetli pas kategorisinde de zirve Amed Sportif Faaliyetler’in. 187,7 paslı Amed’in ardından Ahlatcı Çorum FK 159,4 pasla ikinci, Ankaragücü ise 159,0 pas ile üçüncü sırada yer alıyor.

Maç başı isabetli orta kategorisinde de Ahlatcı Çorum FK az bir farkla ikinci sırada bulunuyor. 6,4 orta ile Erzurumspor zirvede yer alırken, Dadaşları 6,1 orta ile Ahlatcı Çorum FK, 5,6 orta ile de Ankaragücü takip ediyor.

RAKİP CEZA SAHASINDA TOPLA EN ÇOK BULUŞAN TAKIMLARDAN

Ahlatcı Çorum FK, rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiğinde de ilk üçte yer alıyor. Manisa FK 26,4 ortalama ile rakip ceza sahasında topla en çok buluşan takım olurken, Pendikspor 25,1 ile ikinci, Ahlatcı Çorum FK 24,6 ile üçüncü sırayı alıyor.

EN ÇOK TOP KAYBEDEN İKİNCİ TAKIM

Ahlatcı Çorum FK, geride kalan 7 haftalık periyoda damga vuran iyi istatistiklere karşılık bir de kötü istatistiğe imza attı.

Kırmızı-siyahlı ekip, maç başına top kaybı kategorisinde, 10,0 ile en çok top kaybeden ikinci takım olurken, 11,1 top kaybı ile İstanbulspor zirvede yer alıyor. Ümraniyespor da 9,4 top kaybı ile istatistiki sıralamada üçüncülük basamağında bulunuyor.