Sungurlu’da faaliyet gösteren Larton Ambalaj Genel Müdürü Levent Öztekin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Uluslararası Kağıt Fuarına katılıyor.
Öztekin, kağıt sektörünün lider firmalarının buluştuğu Paper & Tıssue One Show Fuarı’nda ülkemizi temsil ediyor. 120 farklı ülkeden sektörün lider firmalarının Abu Dhabi’de “10. Kez” katıldığı fuarda 300’den fazla firma arasında Larton Ambalaj da yer aldı. 20 binin üzerinde ziyaretçi beklenen fuar önceki gün başladı.
Editör: Haber Merkezi