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Çorum Belediyesi olarak atıl durumda bulunan her noktaya sahip çıktıklarını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Eskiden fidanlık olarak kullanılan ve uzun süredir de atıl vaziyetteki bu bölgede hayalini kurduğumuz projelerimizden birisi olan lavanta bahçesinde ilk hasadı yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ziyaretçilerine muazzam bir görsel şölen sunan bahçemizde hasadını yaptığımız lavantaların Eylül ayında tekrar çiçek açmasını bekliyoruz. Tekrar çiçeklendiğinde yine hemşehrilerimizin ziyaretine açacağız” dedi.

Atıl durumda bulunan bu alana Türkiye’de örnek bir lavanta bahçesini kazandırdıklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Bu yıl dikimini yaptığımız lavantalar da çiçek açacak ve seneye adeta Çorum Barajı'yla bitişmiş bir şekilde binlerce lavantayla hemşehrilerimizi görsel bir şölenle daha buluşturacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye’ye örnek çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Aşgın, hasadı yapılan lavantaların kadın kültür merkezlerinde sabun ve araç kokusu olarak değerlendirileceğini sözlerine ekledi.