Hava sıcaklığının düşmeye başlamasıyla birlikte, Çorum'daki sürücüler de araçlarının kışlık bakımlarını hızlandırdı. 15 Kasım günü ticari araçlar için başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması, öncesinde son gün yoğunluğuna yakalanmak istemeyen ve can güvenliklerini tehlikeye atmak istemeyen vatandaşlar, sanayi sitesindeki lastikçilerin yolunu tuttu. Kasım ayının ilk haftası olmasına rağmen, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir tempoyla mesaiye başlayan lastikçi esnafı, randevuları yetiştirmek için çalışıyor.

Lastikçiler, vatandaşların kar yağışlarını beklememelerinin, araçlarının lastik değişimlerini ve kışlık bakımlarını vaktinde yaptırmalarının önemli olduğunu söyledi.

“KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU TARİHİNİ 15 KASIM'A ÇEKTİKLERİ İÇİN TALEP ARTTI”

Çorum'da oto lastik tamiriyle uğraşan Mehmet Kağan Gürses, "Kış mevsimi yaklaşıyor. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde araçlarda bulunan yaz lastikleri, kış aylarında tutunma özelliğini yitiriyor. Bu nedenle, daha iyi bir yol tutuşu ve performans için kış lastiğine geçiş yapmak gerekiyor. Bu yıl kış lastiği zorunluluğu tarihini 15 Kasım'a çektikleri için talep oldukça arttı. Özellikle ticari araçlar lastik değişimine başladı. Daha güvenli ve sağlıklı bir yolculuk için bireysel müşterilerin de son tarihe ve yoğunluğa kalmadan lastik değişimlerini yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

