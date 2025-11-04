Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Muhsin Dere, "İnşaatı devam eden konutlarla birlikte 764 TOKİ konutuyla İlçemizin konut ihtiyacının karşılanması hususunda önemli bir adım atılmış olacak" dedi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 81 ilde hayata geçireceği, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut hamlesi olarak duyurulan 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Çorum’da Çorum’un Sungurlu ilçesinde 300 konutun inşa edileceği duyurulmuştu. Yapılan girişimlerle inşa edilmesi planlanan konut sayısı 300’den 400’e çıkartıldı. Son dönemde yapılan savunma sanayi yatırımlarıyla bölgenin gözde yerleşim yerlerinden olan ilçede, 26 Mart tarihinde temeli atılan 364 konutun yapımı ise devam ediyor. İnşa süreci devam eden konutlar ile yapılması planlanan konutların tamamlanmasıyla ilçeye toplam 764 konut kazandırılmış olacak. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Muhsin Dere, sevindiren haberi vatandaşlara duyurdu.

Muhabir: İHA AJANS

Başkan Dere yaptığı açıklamada, Yapılan girişimler sonucu devam 364 konuta ilave 400 yeni TOKİ konutunun İlçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve muhterem Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi olmak üzere Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı arz ediyorum. İnşaatı devam eden konutlarla birlikte 764 TOKİ konutuyla İlçemizin konut ihtiyacının karşılanması hususunda önemli bir adım atılmış olacak İnşallah. Sürekli büyüyüp gelişerek marka bir kent olma yolunda emin adımlarla devam eden güzel ilçemiz Sungurlu'muza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.