Belediye, zimmetine 1 buçuk milyon lira geçiren personeli A. E.’nin iş akdini feshetmiş ve Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Çorum Belediyesi’nin ilgili birimleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminalinde görev yapan A. E.’nin, otobüs firmalarından alınan giriş-çıkış ücretlerinin bir kısmını zimmetine geçirdiği iddia edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan A. E., bugün Çorum Cumhuriyet Savcılığı tarafından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.