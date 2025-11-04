Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
27 Ekim-3 Kasım 2025 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2’si hırsızlık suçu olmak üzere toplamda 12 şahıs yakalandı.
Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın şahıstan 1’i bulunurken, 1 kadın şahsın aranma çalışmasının devam ettiği bildirildi.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK