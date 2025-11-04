Çorum’un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva antik kentinde bulunan çivi yazılı tabletlerin UNESCO Dünya Belleği Listesi’ne alınması amacıyla hazırlanan proje imzalandı.

“Ortaköy-Şapinuva Çivi Yazılı Tabletlerinin UNESCO Dünya Belleği Listesine Alınması Projesi”, 2025 Yılı Turizm Ekseninde Kadın İstihdamı Odaklı Teknik Destek Programı kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Proje protokolü, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ileÇorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş tarafından imzalandı.

Proje kapsamında, Şapinuva’da ortaya çıkarılan ve sadece Çorum Müzesi koleksiyonunda yer alan çivi yazılı tabletlerin UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü’ne alınması için gerekli başvuru dosyası hazırlanacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, “Bu proje ile Ortaköy-Şapinuva’da bulunan ve yalnızca Çorum Müzesi koleksiyonunda yer alan çivi yazılı tabletlerin korunması, erişilebilir hale getirilmesi ve evrensel önemi konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Kültürel değerlerin korunmasına yönelik verdikleri destekten dolayı OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle’ye çok teşekkür ediyorum.” dedi.