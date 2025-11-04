Fen bilimleri, matematik, Türkçe ve sınıf öğretmenleri ile okul yöneticilerini alanında uzman akademisyenlerle buluşturacak çalıştayda, okuma becerileri ile fen ve matematik okuryazarlığını geliştirmeye yönelik yeni stratejiler masaya yatırılacak.

Etkinliğin, katılımcıların bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak tanıyarak eğitim-öğretim sürecinin iyileştirilmesine ve karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri üretilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Çalıştay boyunca eğitimciler, öğrencilerin temel okuryazarlık becerilerini güçlendirmek için uygulanabilir yöntemler üzerinde duracak ve bu becerilerin artırılmasına yönelik yenilikçi yaklaşımları tartışacaklar.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR