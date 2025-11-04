Yaklaşık 30 yıldır kamyonculuk ve nakliyecilik sektörünün içinde yer aldığını kaydeden Özkader, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanlığı’na aday olduğunu belirterek, “Bu meslek, alın teriyle kazanılan helal lokmanın, fedakârlığın ve sabrın adıdır. Yıllardır bu camianın bir parçası olarak, meslektaşlarımızın yaşadığı zorluklara, beklentilerine ve çözülemeyen sorunlarına yakından tanıklık ettim” dedi.

Oda’nın uzun zamandır üyelerine yeterince ulaşamadığını, sorunları sahada ve yerinde tespit edip çözüme kavuşturmakta yetersiz kaldığını, var olan sorunları çözüm mercilerine ulaştırmakta duyarsız kaldığını kaydeden Özkader, “Her geçen gün hızla artan maliyetler karşısında kamyoncu esnafımızın araç bakımını bile yaptırmakta zorlanacağı bir noktaya doğru sürüklendiğini hep birlikte müşahede ettik.

Üyelerimizin çığlıklarının yeterince duyulmadığı, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışının yerleşmediği, sektörün hızla değişen ihtiyaçlarına uyum sağlanamadığı bir tabloyla karşı karşıya kalmanın vermiş olduğu sorumluluk ile içinizden birisi olarak bir adım öne çıkmayı görev bildik” dedi.

Odayı yalnızca resmî işlemlerin yapıldığı bir yer değil, üyelerin dayanışma, destek ve güven merkezi yapmak, bu anlayışı yeniden tesis etmek, odayı sahaya ve üyelerin gerçek ihtiyaçlarına döndürmek için yola çıktıklarını söyleyen Özkader, “Amacımız, geçmişi eleştirmek değil; eksik kalan hizmetleri tamamlamak, odamızı hak ettiği güçlü, itibarlı ve üyelerine gerçek anlamda hizmet eden bir konuma taşımaktır.

Tüm meslektaşlarımızın desteğiyle, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nı yeniden birlik, dayanışma ve güvenin sembolü haline getireceğimize yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.