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Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İsrail’in insanlık hukukunu hiçe sayan Gazze’deki el-Ehli Baptist hastanesini vurduğu saldırısında yüzlerce çocuk, kadın ve hastanede tedavi gören Filistinli hayatını kaybetti.

Tüm dünyanın gözü önünde cereyan eden bu vahşi katliamın son bulmasını, kan ve gözyaşının dinmesini temenni ediyor, bu menfur saldırıyı lanetliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

AVRUPA HALA

KÖR, SAĞIR

VE DİLSİZ

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın da kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sert ifadeler kullandı. Yalçın, “Terörist İsrail’in Filistinli Müslümanlar üzerindeki yıllardır süregelen zulmü, çoluk-çocuk, kadın yaşlı demeden yaptığı hastane saldırısı ve 500’ün üzerinde masum insanın ölümüyle soykırıma dönüşmüştür.

Savunmasız insanlara karşı işlenen bu cinayetler sadece Müslüman olanı değil, hangi dinden olursa olsun vicdan sahibi herkesi derinden yaralamıştır. Ne yazık ki, sözde medeniyet beşiği Avrupa hala kör, sağır ve dilsiz, suça ortaklık etmektedir” dedi.