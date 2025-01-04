Ahlatcı Çorum FK, bugünkü Şanlıurfaspor maçı için Şanlıurfa’ya 20 kişilik futbolcu kadrosuyla gitti.

2 Kasım’da, Ankara’da Keçiörengücü ile oynanan 11.hafta maçında sakatlandıktan sonra bir daha foram giyemeyen Fransız stoper Loick Landre, uzun bir aradan sonra maç kadrosunda yer aldı. Hafta içerisinde gribal enfeksiyon da geçiren Landre’nin ilk 11’de yer alıp alamayacağı maçtan hemen önce netlik kazanacak.

Teknik direktör Serkan Özbalta tarafından açıklanan kadroda şu futbolcular bulunuyor: Ferhat Ygazgan, Zargo Toure, Hasan Hüseyin Akınay, Mahmut Eren Güler, Loick Landre, Mustafa Emre Yalçınkaya, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Atila Turan, Taha Reçber, Atakan Akkaynak, Amar Catıc, Atakan Cangöz, Suat Kaya, Eren Karadağ, Geraldo, Ozan Sol, Kabongo Kasongo, Ahmethan Köse ve Hasan Ege Akdoğan