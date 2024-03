8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Çorum’da yine coşkuyla ve anlamlı mesajlarla kutlandı. Kuşkusuz, sevginin ve şefkatin simgesi kadınlarımızı, onların emeğini, özverisini yalnızca yılda bir gün hatırlamak asla söz konusu olamaz.

Çorum’un genç kadın girişimcilerinden Alev Tepe Can da, bu duyarlılıkla, “Bir gün değil, her gün bizim günümüz” diyor. Ve ekliyor: “Saygı ve sevgiyle her şey güzelleşir bu dünyada. Her güçlüğü göğüsleyebiliriz, her işi başarabiliriz. Aklımıza koyduğumuz her şeyi yapabiliriz, en derin denizde yüzebilir, en yüksek zirveye tırmanabiliriz.”

Alev Tepe Can, Kuzey Orman Ürünleri firması olarak, duvar panellerinde ve parkede kadınlara özel yüzde 10 indirim uygulama kararı aldıklarını belirtirken, sektörde yeniliklerine devam ettiklerini vurguluyor.

Yavruturna Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde, Bahçelievler Kız Meslek Lisesi karşısında bulunan Kuzey Orman Ürünleri, Krono Original Parke ve Panastone Duvar Panelleri’nin Bölge Bayii…Bunun yanı sıra, çelik kapı ve iç oda kapıları alanında da hizmet veriyor.