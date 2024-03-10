Sezgin K.idaresindeki 19 TV 310 plakalı otomobil Çorum-Alaca yolu Hatap Barajı mevkinde kontrolden çıkarak takla attı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sürücü ile birlikte kazada yaralanan Eren K., Enes K. ve Sevim K, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.