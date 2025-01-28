Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “… Maçın ilk çeyreğinde yediğimiz golden sonra pozisyona girmekte başarılı olamadığımız karşılaşmada rakibimiz 2 kişi eksik kaldıktan sonra da ne yazık ki golü bulamadık.

Bireysel hatalarımızın yanında hakem hatalarının da sonuca etki ettiği bu maçla galibiyet serisi hedefimize ulaşamamış olduk.

Umudumuzu kaybetmek, erkenden pes etmek, şehrimizin takımına küsmek yok… Kenetleneceğiz, Çorum’umuzun değerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.