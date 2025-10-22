Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, basın mensuplarının toplumun doğru bilgilendirilmesindeki rolüne dikkat çekti.

YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, mesajında gazeteciliğin kutsal bir kamu görevi olduğunu vurgulayarak, basın çalışanlarının büyük bir özveriyle halkın haber alma hakkına hizmet ettiğini ifade etti.

Kuşcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Basın ahlak ve sorumluluk bilinciyle, halkın doğru ve tarafsız haber alma hakkını kutsal bir görev addederek çalışan tüm gazetecilerimizin ‘Dünya Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutluyorum. Bu anlamlı günde, mesleklerini icra ederken vefat eden tüm basın şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”

Nuri Kuşcu, özgür ve tarafsız basının demokrasinin temel unsurlarından biri olduğuna vurgu yaparak, “Gazeteciler, halk ile yöneticiler arasında köprü görevi gören, kamuoyunun vicdanını temsil eden kişilerdir. Bu nedenle görevlerini yerine getirirken gösterdikleri fedakârlık her türlü takdirin üzerindedir” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi