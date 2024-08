YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, ekonomik krizin etkilerini derinden hisseden küçük esnafın zor günler geçirdiğini belirterek, yetkililere acil tedbir çağrısında bulundu.

Esnaf ziyaretlerinde çeşitli açıklamalarda bulunan Nuri Kuşcu “Seçim zamanı değil geçim zamanı da esnafımızın yanındayız. Ekonomik krizin en ağır hissedildiği bu günlerde esnafımız tabiri caizse can çekişiyor kira artışları enerji maliyetleri vergi yükü esnafımızı fazlasıyla zorluyor esnaf kepenk kapatacak hale geldi. Bazı büyük holdinglerin vergi borçlarına af gelirken can çekişen küçük esnafımızın vergi borçları tahsil ediliyor esnafımız bağ-kur primlerini yatıramıyor. Yetkili hiçbir kurum küçük esnafın sorunlarına çözüm bulmuyor. Yetkililerin bir an önce esnafımızı rahatlatacak tedbirler alması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Editör: Haber Merkezi