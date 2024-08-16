Tüm Anadolu Gazeteciler Derneği (TAGDER) resmi statü kazandı. Engin Erenler ise derneğin Çorum Şube Başkanı oldu.

Tüm Anadolu Gazeteciler Derneği (TAGDER), resmi statüye kavuşarak ülke genelindeki gazeteciler için yeni bir dönemin kapısını araladı.

Çorum Net İmtiyaz Sahibi Engin Erenler, TAGDER Çorum Kurucu Şube Başkanlığına atanırken, derneğin Genel Başkanlığına Zeki Erdoğan, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına ise Şener Taşören getirildi.

Derneğin 81 ilde oluşuma devam ettiğini belirten Genel Başkan Erdoğan; “Gönül coğrafyamıza, ülkemize, milletimize, gazeteci, haberci ve yazar camiamıza hayırlı olmasını Rab'bimden niyaz ediyorum. Rab'bim; milli şuur, vatan ve millet sevgilisiyle al bayrağın gölgesinde olmaktan gurur duyanlarla yolumuza devam etmeyi, kartopu gibi büyüyerek gönülleri feth etmeyi nasip etsin. Allah yar yardımcımız olsun” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ