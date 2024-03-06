Çorum Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Kurumlararası Erkekler Futsal Turnuvası'nda heyecan sona erdi. 28 takımdan 280 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Tevfik Kış Spor Salonu'nda oynanan final maçında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü maçı 6-2 kazanarak şampiyon olmayı başardı. İl Emniyet Müdürlüğü ise ikincilik kupasını aldı.



ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI

HALK EĞİTİM'İN

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü arasında oynanan final maçı öncesi Halk Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü üçüncülük maçında kozlarını paylaştı.

Aynı salonda oynanan karşılaşma gol düellosuna sahne olurken, maçı 11-7'lik skorla kazanan Halk Eğitim Müdürlüğü üçüncülük kupasının sahibi oldu. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ise dördüncülük kupası ile teselli buldu.