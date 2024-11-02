Mustafa Ö. idaresindeki 06 DKV 203 pkakalı oto kurtarıcısı Çevreyolu Bulvarı İskilip Kavşağında Mehmet E.'nin kullandığı 19 TT 293 plakalı taraktöre arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada kurtarıcıda bulunan A.Ö. isimli çocuk yaralandı.
Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada yola devrilen römork nedeni ile yolun bir şeridi trafiğe kapandı.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK