Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 67 milyon 953 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Bakanlığın bu ödemesi, çiftçilere ekonomik anlamda rahatlama sağlamak ve tarımsal üretimi desteklemek amacı taşıyor. Bu kapsamda çiftçilerin yüzünü güldüren haber Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi.

Çiftçiler, bu ödemelerin tarımsal faaliyetleri sürdürmeleri açısından önem taşıdığını belirterek devlet desteğinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Destek ödemeleri sayesinde çiftçiler, ekonomik zorluklara rağmen üretime devam etmeyi hedefliyor.