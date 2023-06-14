İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Şap hastalığı İlimizde ve çevresinde yoğun bir şekilde görülmüştür. Müdürlüğümüz tarafından hızlı ve etkin bir şekilde iki kez şap aşılaması yapılmıştır. İlçemizde henüz hastalık görülmemiştir. 15 Haziran Perşembe günü hayvan pazarı açılacaktır. Kurban Bayramı sebebiyle yoğun bir hayvan hareketi olacaktır. Bu yüzden pazarlarda hijyen konusuna azami dikkat edilmelidir. Araçlar mümkün olduğu kadar uzağa park edilmeli, ahırlara girerken galoş, yeni kıyafet gibi tedbirler alınarak hastalığın ilçemize girmesine engel olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.