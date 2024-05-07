Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı İl Asayiş Toplantısı için gittiği Alaca’da Kur'an Kursu ve Diyanet Gençlik Merkezi'nin temel atma törenine de katıldı.

İlçede önemli bir yatırımın temelinin atıldığını dile getiren Vali Zülkif Dağlı, inşanın ardından çocukların hem eğitim alabilecekleri, hem de kaliteli vakit geçirebileceği bir mekana kavuşacağını söyledi.

Alaca İlçe Müftüsü Mustafa Karaca ise ilçede 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Diyanet Gençlik Merkezi'nin bulunduğu arsanın hayırsever Veysel Çetin tarafından bağışlandığını, Bahattin Şahin ve Mehmet Akif Şirin'in de maddi destek sağladığını vurguladı. Müftü Karaca, 897 metrekare arsa üzerine arsaya 180 metrekare oturma alanına sahip 2 katlı bina inşa edileceğini aktarı. Törende konuşmaların ardından binanın temeli atıldı.

Programa İlçe Kaymakamı Hicabi Aytemur, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ile çok sayıda kurum müdürü de katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ