Çorum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü 20-28 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum İl Müftülüğü’ne bağlı 4-6 yaş Kur’an Kurslarından Hz. İbrahim Camii Kur'an Kursu öğrenci ve öğretmen yönelik iklim değişikliği ve sıfır atık semineri düzenledi. Seminerde katılımcılara atık nedir, atık türleri, atık azaltımı, sıfır atık, atık pil, bitkisel atık yağ, geri dönüşüm nedir, geri dönüşümün faydaları, su tasarrufunun önemine ve iklim değişikliği konularına değinilirken, şehir merkezinde geri kazanılabilir atıkların atılabileceği toplama kutuları ve nerelerde olduğu hakkında atabilecekleri noktalar hakkında bilgiler verildi.

Program sonunda kurs yetkililerine "Çevre Dostu Kurs" belgesi takdim edilirken, çevre kahramanı olan öğrencilere atık kâğıtlardan yapılmış sıfır atık boyama kitabı hediye edildi. Eğitimlerimiz yılsonuna kadar Çorum İl Müftülüğüne bağlı şehir merkezinde bulunan 18 adet 4-6 yaş Kur’an Kurslarında devam edecek.

Editör: Haber Merkezi