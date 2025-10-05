Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Kur’an kurslarına katılımı artırmak, hafızlığı ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okumayı teşvik etmek amacıyla hafızlık eğitimi verilen Kur'an kurslarında okuyan öğrenciler arasında düzenlenen “Kur’an’ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma” yarışmasının il finali gerçekleştirildi.

Müftülükte yapılan yarışmanın komisyon başkanlığını İl Müftü Yardımcısı Yasin Baykal yaparken, Ulu Camii Müezzin Kayyımı Yüksel Dikici ve Kulaksız Camii İmam Hatibi Aziz Bilici üye olarak katıldı.

Erkekler kategorisinde merkez Hıdırlık Kur’an kursu öğrencisi Resul Sarıteke, kadınlar kategorisinde ise Çorum Bayat Atıf Hoca Kur’an Kursu öğrencisi Semanur Emir il birincisi oldu.

Müftü Yardımcısı Yasin Baykal, dereceye giren öğrencilere Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi tarafından karşılanan ödülleri takdim ederken başarı dileklerinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi