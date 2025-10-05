Jandarma Trafik Timleri tarafından verilen eğitimde, Okul Servis Araçları Yönetmeliği ve taşımalı eğitim kapsamında öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması için dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Seminere, okul servis şoförleri, Milli Eğitim personeli ve okul idarecilerinden oluşan 208 kişinin katıldığı belirtildi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, öğrenci güvenliğini en üst düzeyde tutmayı hedefleyen bu tür seminer ve bilgilendirme faaliyetlerinin, Eylül ve Ekim ayları boyunca tüm ilçelerde de devam edeceği kaydedildi.

Muhabir: Haber Merkezi