Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, orman köylerinde yaşayan vatandaşların ekonomik gücünü artırmak ve ormancılık faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla önemli bir destek projesini daha hayata geçirdi.

İskilip Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen 2025 yılı ORKÖY (Orman ve Köy İlişkileri) sosyal ve ekonomik kredilendirme programı kapsamında, İskilip merkeze bağlı köylerde yaşayan ve orman üretim işçiliği yapan 16 aileye Tambur (Tomruk Çekme Vinci) desteği sağlandı.

Her bir aileye 172 bin TL olmak üzere sağlanan krediyle temin edilen tamburlar, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Törene Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, ORKÖY Şube Müdürü Emin Pehlivan, Basın ve İletişim Şube Müdürü Mehmet Sandalcı, İskilip Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi, teknik personel ile hak sahibi vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Bölge Müdürü Özer, orman köylüsünün ormancılık faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Bölgede orman servetimizi koruyup geliştirmek için orman köylüsü vatandaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Sosyal ormancılık anlayışıyla yürüttüğümüz ORKÖY projeleriyle sadece ormancılığı değil, aynı zamanda kırsalda kalkınmayı da destekliyoruz. Bugün teslim ettiğimiz tamburlar sayesinde hem üretim faaliyetlerimiz hız kazanacak hem de orman köylüsünün ekonomisine katkı sunulacak” dedi.

Teslim edilen tamburların, orman üretim ve bakım çalışmalarında önemli kolaylık sağlayacağı, iş gücü verimliliğini artıracağı ve kırsalda istihdamı güçlendireceği belirtildi.

Program kapsamında verilen kredi desteğiyle, orman köylüsünün gelir seviyesinin yükseltilmesi ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, benzer destek programlarını ilerleyen dönemlerde de sürdüreceğini ve orman köylerinde yaşayan vatandaşlara yönelik projeleri artırarak devam ettireceğini açıkladı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ