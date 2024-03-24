ISVEA Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz Bloomberg HT’de yayınlanan ve Zeynep Özyol’un sunduğu 60 Dakika programının canlı yayın konuğu oldu.

Faiz artırma kararının reel sektöre etkilerini değerlendiren Erdem Çenesiz, “İhracatçı için kur, rekabet açısından önemli. Bir gün gelecek kur ile rekabete ihtiyacımız olmayacak, ama o gün gelene kadar bizim kur dengemizi ihracatçı lehine, ithal ikamesi ürünlerin üretilmesi yanında kullanmamız daha doğru. Ülke olarak belli bir öz sermayemizi oluşturana, cari fazla verene kadar devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Sektörün yatırımlarının amacına ulaşması için kur politikasının ihracatçının yanında olması gerekir. ” diye konuştu.

Ülkenin geleceği gibi şirketlerin geleceğinin de ihracata bağlı olduğunu vurgulayan Çenesiz, pazarların çeşitlendirilmesi gereğine dikkat çektikten sonra şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye artık ucuz bir ülke değil, bu sebeple rekabet alanımızı ürünün fiyatından uzaklaştırıp tasarım, kalite ve daha iyi servis vermeye kaydırmak zorundayız.”

Erdem Çenesiz, enflasyon ile mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikasının gereği olarak üreticilerin finansmana ulaşımında daralma olabileceğini, bu yüzden kaynaklarını eskiye oranla çok daha dikkatli kullanmaları gerektiğini ifade etti.

Döviz kurunun Yurt İçi Üretici fiyat Endeksine (Yi-ÜFE) paralel artmaması durumunda uluslararası rekabet gücümüzün zayıflayacağını söyleyen Çenesiz, “Kısa vadede bu durum tolere edilebilir, ancak yapışkan enflasyon etkisinden kurtulduktan sonra ihracatımızın marka ve imaj gücü artıncaya kadar geçen sürede rekabetçi kur uygulamasının ara çözüm olarak değerlendirilmesi gerekir” şeklinde konuştu.