Trabzon Papara Park Stadyumu’nda oynanan ve İzmir bölgesi Süper Lig hakemlerinden Direnç Tonusluoğlu’nun yönettiği maçta Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ilk on birde; Ali Türkan, Atakan Cangöz, Süleyman Luş, Berkay Can Değirmencioğlu, Adem Doğan, Murat Yıldırım, Ahmet İlhan Özek, Massis Gülük, Thomas Verheydt, Gökhan Karadeniz ve Suat Kaya’ya forma verdi.

Süleyman Luş, Ahlatcı Çorum FK formasıyla ilk kez resmi bir maçta süre alırken, Berkay Can Değirmencioğlu ile Adem Doğan 1 Ekim’deki Bodrum FK, Massis Gülük ise 7 Ekim’deki Bandırmaspor maçından sonra ilk kez forma şansı buldular.



TRABZONSPOR’UN

İLK ON BİRİ

Daha önce Türkiye Kupası’nı 9 kez müzesine götüren Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı ise ilk on birde; Uğurcan Çakır, Rayyan Baniya, Batista Adelino Mendy, Edin Visca, Anastasios Bakasetas, Taxiachis Fountas, Eren Elmalı, Umut Güneş, Filip Benkovic, Mehmet Can Aydın ve Enis Destan’a görev verdi.

GÖKHAN

ESKİ TAKIMINA

KARŞI OYNADI

Ahlatcı Çorum FK’nın deneyimli 10 numarası Gökhan Karadeniz, 2014-2015 Sezonunda, 1 maçta formasını giydiği Trabzonspor’a rakip oldu. Gökhan, o sezan Trabzonspor’dan Antalyaspor’a transfer oldu.

TRABZONSPOR

GOLLE BAŞLADI

Tribünlerin büyük bölümünün boş kaldığı maça Trabzonspor hızlı başladı. Henüz 3.dakikada Visca’nın içeri çevirdiği Fountas ağlara gönderip takımını 1-0 öne geçirdi.



ÇORUM FK

THOMAS’LA

CEVAP VERDİ

Ahlatcı Çorum FK bu gole 17.dakikada Thomas’la cevap verdi. Murat’ın pasında Ahmet İlhan soldan taşıdığı topu altı pasa çıkarttı, Hollandalı golcü de kayarak yaptığı vuruşla takımının beraberlik golünü attı. Bu gol Thomas’ın kırmızı-siyahlı formayla beşinci golü olarak kayıtlara geçi.

SEVİNÇ ÇOK

KISA SÜRDÜ

Ahlatcı Çorum FK’nın beraberlik golü sevinci çok kısa sürdü. 19.dakikada, Bakasetas’ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Enis Destan, karşı karşıya pozisyonda golü attı ve takımını bir kez daha öne geçirdi.

BERKAY CAN

YİNE SAKATLANDI

Futbolundan çok yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Berkay Can, 21.dakikada sakatlandı. Sol ayağından sakatlanan deneyimli stoper oyuna devam edemedi. Berkay Can’ın yerine 27.dakikada Atakan Akkaynak oyuna girdi.

Berkay Can’ın durumu Çorum’da yapılacak kontrolden sonra netlik kazanacak.

TRABZONSPOR

İLK YARIYI 2-1

ÖNDE BİTİRDİ

İlk yarının son dakikalarında Ahlatcı Çorum FK’nın beraberlik golü için çabaları sonuçsuz kalınca devre ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

BAKATESAS

FARKI İKİYE

ÇIKARTTI

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki on birleri ile çıktı. Çorum FK topla daha çok oynamasına rağmen gol Trabzonspor’dan geldi. 61.dakikada, Enis’in kafa vuruşunda kaleci Ali’den dönen topu ağlara gönderen Bakasetas skoru 3-1’e getirerek takımını rahatlattı.

YİNE İLK

MAÇTA

ELENDİ

Kalan sürede başka gol olmayınca sahadan 3-1 yenik ayrılan Ahlatcı Çorum FK, yakın zamanda önceki sezon ve geçen sezon olduğu gibi bu sezon da kupaya ilk maçında veda etti. Kupayı daha önce 9 kez kazanan Trabzonspor adını 5.tura yazdırdı.

Çorum temsilcisi, Trabzonspor’la Türkiye Kupası’nda oynadığı üçüncü maçı da kaybetti.

Kupadan elenen Ahlatcı Çorum FK, ligde hafta sonu Erzurumspor’u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 3: GOL! Trabzonspor golü buldu. Sağdan gelişen atakta, Bakasetas’ın pasına hareketlenen Visca son çizgiye indi, yerden penaltı noktasına çıkarttığı topu Fountas sağ ayağıyla, gelişine bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

DAKİKA 7: Ahlatcı Çorum FK sağdan geldi. Gökhan ceza yayının köşesinden kaleyi yokladı, Uğurcan’dan seken top kornere çıktı.

DAKİKA 17: GOL! Ahlatcı Çorum FK beraberliği sağladı. Savunmadan paslaşarak çıkan kırmızı-siyahlı takımda, orta alandan Murat’ın pasına hareketlenen Ahmet İlhan soldan ceza sahasına girdi, yerden altı pasa çıkarttığı topu Thomas kayarak ağlara gönderdi: 1-1.

DAKİKA 19: GOL! Trabzonspor bir kez daha öne geçti. Bakasetas’ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Enis Destan, ceza yayından içeri girdi, karşı karşıya pozisyonda Berkay Can’a rağmen gol vuruşunu yaptı: 1-2.

DAKİKA 37: Ahlatcı Çorum FK solda etkili geldi. Atağı sürükleyen Ahmet İlhan’ın ortasında Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza yayının gerisinde buluşan Gökhan, yayın içerisinde Umut’un müdahalesiyle yerde kalınca hakem faulü verdi. Atışı kullanan Gökhan’ın sert şutu az farkla yandan auta gitti.

DAKİKA 45: Ahlatcı Çorum FK atağında, soldan Süleyman ortaladı, savunmadan seken topu Gökhan penaltı noktasının sağından gelişine bir vuruşla ağlara gönderdi ancak öncesinde top ofsayt pozisyonundaki Thomas’a temas ettiği için yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Gol iptal.

DAKİKA 47: Trabzonspor atağında, Visca yayın sağından sert vurdu, kaleci Ali topu kontrol etmeyi başardı.

DAKİKA 61: GOL: Fark ikiye çıktı. Soldan Fountas ortaladı, penaltı noktası ile altı pas arasındaki boşluktan Enis kafa vuruşunu yaptı, kaleci Ali’den dönen topu Bakasetas gelişine bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-3.

DAKİKA 69: Trabzonspor atağında, Enis’in pasında topla buluşan Visca, ceza sahasında, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Ali gole izin vermedi.

DAKİKA 90+2: Sağdan gelişen Trabzonspor atağında, ceza sahasına giren Teklic çaprazdan kaleyi yokladı, kaleci Ali iki hamlede topa sahip olarak gole izin vermedi.