Ahlatcı Çorum FK, 24 Kasım Pazar günü 13.hafta maçında konuk olacağı Esenler Erokspor’la dördüncü kez karşılaşacak.

İLK MAÇI NEROKSPOR KAZANDI

Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Esenler Erokspor’la tamamı 2022-2023 Sezonunda olmak üzere, 2’si ligde, 1’i Türkiye Kupası’nda olmak üzere 3 kez karşılaştı. İki takım ilk kez 10.haftada İstanbul’da karşı karşıya geldi. 15 Ekim 2022’de, Esenler Erokspor Stadı’nda oynanan maçı 11.dakikada Serdar Cansu ve 29.dakikada Berk İsmail Ünsal’ın golleriyle İstanbul temsilcisi kazandı.

RÖVANŞI ÇORUM FK’NIN

29.haftada Çorum’da oynanan maçta ise kazanan taraf Ahlatcı Çorum FK oldu. 29 Mart 2023’te, Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçta Ahlatcı Çorum FK’ya galibiyeti getiren golü 16.dakikada Eren Aydın attı.

KUPADA EROK PENALTILARLA TUR ATLADI

Ahlatcı Çorum FK ile Esenler Erokspor 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi. 2022-2023 Sezonunun 3.turunda eşleyen iki takım, 19 Ekim 2023’te Çorum Şehir Stadyumu’nda kozlarını paylaştı. İlk yarıyı 40.dakikada Esen Kayar’ın golüyle Esenler Erokspor 1-0 önde kapatırken, Ahlatcı Çorum FK 52.dakikada Berkay Can Değirmencioğlu ile beraberliği sağladı. Normal süresi ve 15’er dakikalık 2 uzatma devresi 1-1 biten maçta penaltılara gidildi. Penaltılarda Çorum temsilcisine 4-3 üstünlük sağlayan Erokspor, genel skorda 5-4 kazanarak adını 4.tura yazdırdı.