Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası’nda 22 karşılaşmada 35 gol atarken, bu goller 26 farklı futbolcudan geldi.

Ahlatcı Çorum FK’nın kupa tarihindeki en golcü futbolcusu ise 3 golle Salim Uzun oldu. Salim’i 2’şer golle Ender Acar, Mehmet Keleş, Ali Kireş, Çağlar Yıldızer, Turgay An, Erkut Başkaya ve Cengiz Ötkün takip ediyor. Kırmızı-siyahlı takımın diğer golleri ise Murathan Buruş, Buğraç Han Yalçınkaya, Yiğitcan Gölboyu, İbrahim Selen, Erol Topaloğlu, Osman Bodur, Akın Karaaslan, Kudret Kanoğlu, Berat Ali Genç, Yeldar Yamaç, Burak Gündoğdu, Sebahattin Usta, Abuzer Gaffar Toplu, Yakup Alkan, Mert Sarı, Sinan Kurumuş, Berkay Can Değirmencioğlu ve Thomas Verheydt’tan geldi. Thomas, kupada Çorum FK adına gol atan tek yabancı oyuncu durumunda.