2.Lig Beyaz Grup’ta, 16 Mayıs’ta konuk ettiği Isparta 32 Spor’u 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Çorum FK, sezonun son maçında konuk olduğu Arnavutköy Belediye’yi de 3-2 mağlup ederken, Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanan maç öncesinde düzenlenen törende kupasını aldı.

Cumartesi günü, saat 15.00’te başlayan maç öncesinde, 14.30’da kupa töreni düzenlendi. Törende, Çorum FK’nın şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Yalçın Orhan, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın ve takım kaptanı Murat Yıldırım’a verdi. Törene, TFF yönetim kurulu üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin de katılırken, Milli Savunma Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz Muhsin Dere ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Çorum FK’yı yalnız bırakmadılar.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Yalçın Orhan, Volkan Can ve Murat Şahin; Çorum Futbol Kulübü Başkanı Oğuzhan Yalçın’ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti ve oyuncuları tebrik ederek, gelecek sezon mücadele edecekleri Spor Toto 1. Lig’de başarılar dilerken, hepsine madalya taktılar.

Kırmızı-siyahlılar, şampiyonluk kupasıyla tribünlerdeki taraftarlarını selamlarken, maçtan sonra da kutlama yaptılar.