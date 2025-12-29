Türkiye İttifakı Partisi Çorum İl Başkanı Ahmet Anak, tarihi Çorum Kalesi’ni “tarihi eserlerle çevrili” Hürriyet Meydanı’na bağlayan Kültür Yolu’nda, “korunması gerekli kültür varlığı” olarak tescil edilmiş eserlerin restorasyonuna öncelik verilmesi gerektiğini savundu.

Belediye’nin, Hürriyet Meydanı’nda ve Ayakkabıcılar Arastası’nda olduğu gibi Kültür Yolu’nda da binaların cephe iyileştirmesine yöneldiğini hatırlatan Ahmet Anak, kültür değerlerinin korunmasına öncelik tanınmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Bu yolda tescilli yapılar dururken sıradan binaların makyaj şeklinde onarıldığını belirten Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanı Anak, “Turistler beton binaları görmek için Çorum’a gelmez. Çorum’un eski ruhunu, tarihini, sivil mimarisini görmek ister. Onun için, Belediye bütçesinin öncelikle, tescilli kültür varlıklarının restorasyonu için harcanması gerekir.” ifadesini kullandı.