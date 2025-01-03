12 Ocak’ta başlayacak olan 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan Kültür 19 Spor Kulübü yeni yönetimde Erdal Şirin, Soner Demirci, Arslan Kaynar, Engin Erenler, Hasan Eray Güleryüz, Hasan Karaoğlu, Alper Tunga Atik, Aslan Akkuş, Yunus Yıldırım, Eray Erinç, Erkan Çirkin, Murat Kuyumcu, Eren Bektaş, Abdul Haluk Basmacı, Ali Çapraz, Halil İbrahim Şirin ve Meftun Ardahanlı yer aldı.

Önceki gün İtfaiye Sahası’nda gerçekleşen sezonun ilk antrenmanını ziyaret eden yeni yönetim futbolcularla bir süre sohbet ederek yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.