Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler (kız-erkek) Tekvando İl Birinciliği sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara 33 kız, 17 erkek olmak üzere toplam 50 sporcu katılım sağladı.

9 sıklette gerçekleşen küçük kızlar kategorisinde dereceye giren sporcular ve okulları şu şekilde;

27 kilo: 1.Elif Beren Ayak (23 Nisan Ortaokulu), 2.Asuman Aksoy (Şehit Osman Arslan İmam Hatip), 3.Eylül Nisa Çam (Mehmet Akif Ersoy).

30 kilo: 1.Hatice Kübra Öztemiz (Yıldırım Beyazıt İmam Hatip), 2.Asiye Ceren Demirci (Dr.Sadık Ahmet), 3.Elizan Yıldırım (Şehit Osman Arslan Kız İmam Hatip).

33 kilo: 1.Eda Şimşek (Yıldırım Beyazıt), 2.Ecrin Mantar (İsmetpaşa Ortaokulu), 3.Fatma Bölükbaş (Mehmet Akif Ersoy) ve Merve Tuana Şentürk (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu).

36 kilo: 1.Ecrin Hacer Saltan (23 Nisan Ortaokulu), 2.Esma Hatun Varlı (TOKİ Necip Fazıl Ortaokulu), 3.Sudenaz Eken (Ömer Kömürcü İmam Hatip).

40 kilo: 1.Berra Aydemir (Mustafa Kemal), 2.Asya Sever (Dr.Sadık Ahmet), 3.Derin Karaağaç (Bahçelievler Salim Akaydın) ve Cemrenur İçağası (Cumhuriyet Ortaokulu).

45 kilo: 1.Cemre Turan (Yunus Emre), 2.Elanur Armutcu (Cumhuriyet Ortaokulu), 3.Gamze Şeker (TOKİ Şehit Şükrü Özyol).

50 kilo: 1.Elif Eğribey (Ömer Kömürcü İmam Hatip), 2.Elif Eker (Cumhuriyet Ortaokulu).

57 kilo: 1.Ecrin Saliha Bostan (Özel Elit Koleji), 2.Fatma Beyza Kazancı (Yıldırım Beyazıt), 3.Züleyha Çakkal (Ahmet Tevfik İleri).

+57 kilo: 1.Zeliha Şahin (23 Nisan), 2.Zühel Zühra Sazak (Şehit Mustafa Avcu İmam Hatip), 3.Sena Ecrin Saçmacı (Cumhuriyet Ortaokulu).

6 sıklette gerçekleşen erkekler kategorisinde ise dereceye giren sporcular ve okulları şu şekilde oluştu;

27 kilo: 1.Enes Yücedağ (Dr.Sadık Ahmet), 2.Emir Şahin (Ömer Kömürcü İmam Hatip).

30 kilo: 1.Ömer Serdar Avunca (23 Nisan), 2.Batuhan Dalkuç (Necip Fazıl Kısakürek), 3.Yaşar Tosundereoğlu (Fatih Ortaokulu) ve Kayra Haşim Öztürk (Merkez YBO).

33 kilo: 1.Alperen Gökdere (Fuat Sezgin İmam Hatip), 2.Berat Amarat (Ahmet Tevfik İleri), 3.Çınar Çetiner (Bahçelievler Salim Akaydın).

36 kilo: Y.Eymen Aslantaş (Dr.Sedat-Dr.Melahat Baran), 2.Asaf Bellek (Suheybi Rumi İmam Hatip).

40 kilo: 1.Doğukan Tuğra Ergin (Mustafa Kemal), 2.Enes Salih Kumkayır (Bahçelievler Salim Akaydın), 3.Emir Doğan (Mehmet Akif Ersoy).

+57 kilo: 1.Ahmet Furkan Topal (23 Nisan), 2.Abdullah Kerem Öztemiz (Yıldırım Beyazıt).

Müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporculara madalyaları verilirken, birinci olan sporcuların gruplarda Çorum’u temsil edeceği belirtildi.

(Rıfat KARA)