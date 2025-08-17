Önceki gün trafik kazasında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Mina Beykoz bugün Çorum'da son yolculuğuna uğurlanacak.

15 Ağustos Cuma günü Denizli’nin Bozkurt ilçesi Başçeşme Mahallesi Denizli-Afyon karayolu üzerinde trafik kazası meydana gelmişti.

Kazada Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan anne Damla Köle ile babası Recep Köle yaralanmış, Mina Beykoz ise ağır yaralanıp kaldırdığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Mina'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.