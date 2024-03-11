Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği sona erdi. 4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde tüm maçlar Tevfik Kış Spor Salonu'nda oynandı. Çekişmeli geçen maçlar sonunda Gençlik ve Spor Kulübü B takımı şampiyon olmayı başarırken, Gençlik ve Spor Kulübü A takımı ikinci, Sevgi Evleri Spor Kulübü ise üçüncü olmayı başardı.

Son oynanan müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa, sporculara ise madalya verildi.



Editör: RIFAT KARA